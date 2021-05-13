رسائل هامة من رئيس البرلمان للمجتمع الدولي: فلسطين قضية العرب

فرضت الأحداث التي يشهدها قطاع غزة بسبب الهجوم الإسرائيلى العنيف ووقوع عدد من الضحايا والمصابين نفسها داخل البرلمان المصري.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عددا من الرسائل في الجلسات العامة التي انعقدت هذا الأسبوع، وقد طالب فيها المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة التدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل بالمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بمدينة القدس الشريف، لافتا إلى أن شعب مصر ومجلس نوابه خلف القيادة السياسية لبناء دولة عصرية جديدة إيماناً بأن البناء لا يرتفع إلا بالاصطفاف وتماسك الوحدة الوطنية.

وقال رئيس مجلس النواب، إن قضية فلسطين هي قضية العرب جميعاً ومدينة القدس جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولن توجد دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس العربية.

وأشار إلى أن التهجير القسري للعائلات الفلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان وانتهاك صريح للمواثيق الدولية.

ووفقا للأحصاءات الآخيرة، ارتفعت حصيلة التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 67 شهيدا، و388 إصابة،من بينهم 17 طفلا، و6 سيدات ومسنا، وإصابة 388 مواطنا بجراح مختلفة، منهم 115 طفلا و50 سيدة.

وواصلت قوات الاحتلال القصف على منازل المواطنين ومقار حكومية بشكل مكثّف، كما قصفت مواقع تدريب للمقاومة.

ودمرت طائرات الاحتلال بشكل كامل مبنى جهاز الأمن الداخلي بمحافظة شمال غزة. ونفذت طائرات الاحتلال عدة غارات على محيط مقر الجوازات وسط مدينة غزة.

كما تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، تناول آخر التطورات والأحداث في القدس وغزة والضفة الغربية.

وأكد الرئيس خلال الاتصال الهاتفي أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني في كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين والاجراءات الاسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد الرئيس على أهمية خلق أفق سياسي للوصول إلى حل سياسي مبني على أساس الشرعية الدولية، يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.