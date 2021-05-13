محافظ بني سويف يستقبل أسقف ببا  لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم الخميس، نيافة الأنبا اسطفانوس، أسقف ببا وتوابعها، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتقدم الأنبا اسطفانوس بالتهنئة للمحافظ وكافة أبناء بني سويف، بحلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تمنياته بأن يديم الله نعمة الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار لوطننا الغالي مصر، وأن يعيد مثل تلك المناسبات والأعياد الدينية والوطنية على المصريين بكل الخير والمحبة.

وأعرب المحافظ عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة لنيافة الأنبا اسطفانوس، وحرصه على تقديم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدا على أن الوحدة الوطنية هي مبادئ متجذرة وخلق أصيل راسخ في وجدان ووعي الشعب المصري على مر التاريخ، مشيرا إلى أهمية التكاتف والترابط بين نسيج الوطن الواحد في تحقيق التنمية وتقدم ورخاء مصرنا العزيزة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي ذات السياق، حرص عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وبعض التنفيذيين ومديري الإدارات والعاملين بديوان عام المحافظة، على تهنئة المحافظ بعيد الفطر، معبرين عن تمنياتهم بأن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان ومزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

وأدى الآلاف من أبناء محافظة بني سويف، صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك، بالمساجد الكبرى بمختلف قرى ومدن المحافظة، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، إضافة إلى اصطحاب كل شخص للمصلاة الخاصة به.

كما أدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، صلاة العيد بمسجد عمر بن عبد العزيز، وسط مدينة بني سويف، برفقة بلال حبش، نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.