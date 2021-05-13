إصابة 3 مواطنين إثر «انقلاب موتوسيكل» عقب صلاة العيد في بني سويف

أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الخميس، «أول أيام عيد الفطر المبارك»، إثر انقلاب دراجة نارية بطريق فرعي بين قريتي «باروط - إهوه» بمحافظة بنى سويف، خلال عودتهم من صلاة العيد.

ونقل المصابون إلى المستشفى الجامعي في بني سويف لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

تلقي اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي الفرعي الرابط بين قريتي اهوه وباروط بمركز بني سويف، حيث وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة واخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى، مع توجه رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته ورفع آثاره.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: طة محمد مسلم 22 سنة، فلاح، مقيم قرية قمبش بمركز ببا، مصاب جروح وسحجات بالجسم، وأحمد شعبان بيومي، 15 سنة، طالب، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، ومصطفي يوسف محمود 13 سنة، طالب، مقيم قرية دموشيا، مصاب نزيف داخلي مع جروح وسحجات بالجسم.