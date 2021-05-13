التموين: دقيق يكفي 3 أيام بالمخابز.. وكميات كبيرة من السلع بالمجمعات

قال عبدالمنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة، إنّ الوزارة وضعت خطة بالنسبة للمخابز وعملها إلى ما قبل رمضان من الساعة الخامسة صباحا إلى الخامسة مساء، وبعض المخابز الاستثنائية التى تعمل حتى الساعة 11 مساء.

وأضاف «خليل» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمها الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، أنّ لا يوجد إجازات لوزارة التموين والتجارة الداخلية في جميع المواسم والأعياد، موضحا أنّ غرفة عمليات الوزارة وجميع المديريات بحسب تعليمات الوزير تعمل على قدم وساق، لتوفير السلع الغذائية والخبز وغيرها بأنحاء الجمهورية.

ولفت إلى ضخ 3 أيام من الدقيق لكل مخبز زيادة عن الوضع الاستراتيجي لتوفيره بها، كما جرى وضع خطة للمجمعات الاستهلاكية لضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية الخاصة بعيد الفطر المبارك فى مجمعات الشركة القابضة من الأرز والمكرونة والدقيق والزيوت والكعك والبسكوت والأسماك المدخنة والمملحة، حيث تعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء.

وأكد أنّ هناك تنسيقا اليوم من خلال مواقع جغرافية ووضع خطة لفتح جميع المجمعات امام الجمهور، وهناك خط ساخن وهو 19588 للرد على أي شكاوى واستفسارات من المواطنين إلى غرفة عمليات الوزارة والتوجه لفحص الشكوى.