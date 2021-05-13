محافظ جنوب سيناء يهنئ مشايخ القبائل البدوية بعيد الفطر

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، بزيارة لمدينة دهب، التقى خلالها بعواقل ومشايخ القبائل البدوية بالمدينة، لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، والاستماع لمطالبهم.

المحافظ يقدم التهنئة بعيد الفطر لمشايخ البدو

وقدم المحافظ خلال اللقاء التهنئة بعيد الفطر، مؤكدًا أن عام 2021 هو عام تطوير مدينة دهب، لكونها من أهم مدن خليج العقبة السياحية التي تجذب آلاف السائحين من السياحة الداخلية إليها كل عام، على الرغم من ظروف انتشار جائحة فيروس كورونا، لما تتمتع به المدينة من مناخ معتدل نقي ومناطق سياحية خلابة.

إنشاء صالة رياضية متنوعة

وأوضح المحافظ أنه سيجري إنشاء صالة رياضية متنوعة، وأعمال تجميل وتشجير بالمدينة، إضافة إلى إنشاء بعض المشروعات الخدمية الكبرى.

وأشار إلى أنه جاري إنشاء محطة بمدينة دهب بطاقة 15 ألف متر مكعب يومي، وتتضمن إقامة مأخذ بحري ومبنى طلمبات للمأخذ البحري، وفلاتر تنقية، ومبنى للتحلية، وغرفة المراقبة والتحكم بنظام الأسكادا، ومعمل مراقبة وضمان جودة، ومبنى للمعالجة النهائية، وعنبر لطلمبات المياه، إضافة إلى المباني الإدارية ومبنى سكن العاملين والمهندسين ومخزن وورشة، وخزانات مياه منتجة سعة الخزان الواحد 10 آلاف متر مكعب، ومبنى للمعالجة الابتدائية، وآخر للمحولات والمولدات، ومبنى لخزان الغسيل العكسي، مؤكدا أن هذه المحطة ستقضي نهائيًا على أزمة المياه بتلك المدن، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبنائها.

وأعرب مشايخ بدو مدينة دهب عن سعادتهم بزيارة المحافظ، حيث قال الشيخ سليمان عطيوي، أحد مشايخ البدو بمدينة دهب، إن محافظ جنوب سيناء يحرص كل عام على زيارة المدينة والالتقاء بمشايخ القبائل، والاستماع لمطالبهم والسعي لتنفيذها.