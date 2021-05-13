الداخلية تكشف حقيقة مقطعي «بلطجة» على تيك توك: خلافات مالية بين شخصين

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على تطبيق تيك توك، متضمنا مقطعي فيديو يظهر خلال أحدهما أحد الأشخاص داخل أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الزيتون (بالقاهرة) يدعى خلاله بوجود مستحقات مالية له لدى آخر، والتهديد بعدم الخروج من المحل إلا عقب حضور الأجهزة الأمنية وحصوله على مستحقاته المالية، والمقطع الآخر يتضمن تواجد المذكور بصحبته أحد الأشخاص والادعاء بممارستهما البلطجة وقدرتهما على إعادة حقوق المواطنين بالطرق غير الشرعية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مكان تصوير مقطع الفيديو الأول، وتبيّن أنّه (محل ملابس- كائن بدائرة القسم)، وباستكمال الفحص والتحريات أمكن تحديد القائمين على نشر مقطعي الفيديو المشار إليهما، وتبيّن أنّهما (شخصين لأحدهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بأنّه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة) حول محل الملابس المشار إليه، دخل عنوة وصور مقاطع الفيديو لتهديد الأخير واسترداد مستحقاته المالية، وأيد الثاني ما أقر به الأول، واتخذت الإجراءات القانونية.