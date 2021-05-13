فسحة العيد انتهت بحادث.. إصابة 4 شباب في انقلاب سيارة بالفيوم

4 شباب لم يتعد عمرهم الـ18 عاما، يسكنون إحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم، قرروا أن يخرجوا للتنزه في العيد، بعدما لم يجدوا أي مظاهر للاحتفال بالعيد سوى أداء صلاة العيد فقط، فأخذ أحدهم سيارة والده واتفق مع رفقاه على الذهاب إلى مدينة الفيوم للتنزه، وتناول الأطعمة في أحد المطاعم وقضاء اليوم بالتجول في شوارع مدينة الفيوم ثم يعودوا إلى قريتهم نهاية اليوم، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، حيث انقلبت السيارة بهم بسبب السرعة الزائدة.

بداية الحادث

تلقى اللواء رمزي البسيوني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغاً من مرفق الإسعاف بالفيوم، حول تلقيهم استغاثة لإسعاف 4 شباب أصيبوا في حادث انقلاب سيارة على الطريق الواصل بين قرية «قصر رشوان – عزبة أبو خضرة» بنطاق مركز شرطة طامية.

سيارة مهشمة

وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث التي أجراها الرائد محمد عبد الحكم، رئيس مباحث مركز طامية، أن السيارة انقلبت نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وعدم قدرته على التحكم فيها، وأن السيارة تهشمت نتيجة انقلابها على جانبها بعدما اصطدمت بعامود إنارة.

أسماء المصابين

وتبين أن المصابين هم سمعان مطاوع عبد الستار، 18 عاما، ومحمد جمعة صالح، 18 عاما، ومحمد رجب محمود، 18 عاما، وعلي خالد عبد الستار، 18 عاما، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى طامية المركزي، حيث أصيبوا بكسور وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسد، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

رفع آثار الحادث

وقام ضباط المرور بإزالة آثار الحادث، وتيسير الحركة المرورية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.