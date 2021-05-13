عاجل.. إصابة أمين شرطة و3 خفراء في حادث تصادم بالفيوم

أصيب أمين شرطة و3 خفراء، اليوم الخميس، في حادث تصادم لسيارة شرطة «بوكس» بشجرة في منطقة العوينات التابعة للوحدة المحلية بالغرق في مركز إطسا بالفيوم.

وتلقى اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أسامة أبو طالب، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغاً من مرفق الإسعاف بالفيوم، حول تلقيهم استغاثة لنقل أمين شرطة و3 خفراء إثر إصابتهم في حادث تصادم سيارة شرطة «بوكس» بشجرة.

وتبين من التحريات الأولية التي أجراها الرائد أحمد الشريف، رئيس مباحث مركز أطسا، أن «بوكس شرطة» اصطدم بشجرة في منطقة العوينات التابعة للوحدة المحلية بالغرق بمركز أطسا، مما أسفر عن إصابة أمين شرطة و3 خفراء كانوا برفقته.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعرفة أسبابه وملابساته، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تم نقل أمين الشرطة والخفراء الثلاثة إلى مستشفى أطسا المركزي لإصابتهم بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسد.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، ونقل السيارة إلى مديرية أمن الفيوم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.