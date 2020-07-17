البرلمان يصوت على 3 اتفاقيات دولية.. أبرزها التمكين الاقتصادي للمرأة

يصوِّت مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على عدد من الاتفاقيات الدولية، وتشمل قرار رئيس الجمهورية رقم (181) لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 6/1/2020.

كما يصوِّت على قرار رئيس الجمهورية رقم (362) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والموقع في القاهرة بتاريخ 17/3/2020.

وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (367) لسنة 2020 بشأن "الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17/3/2020.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه المجلس فى جلساته البرلمانية والتى ستبدأ الأحد المقبل، مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة وفى مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إدارة المخلفات.