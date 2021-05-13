غرامات فورية لمخالفي إجراءات كورونا بـ«السكة الحديد» و«المترو».. تصل لـ4 آلاف جنيه

أعلنت هيئة السكة الحديد، وشركة مترو الأنفاق، انتظام حركة القطارات بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، فضلًا عن توزيع فرق صيانة بالمحطات؛ لمواجهة الأعطال المفاجئة، للعمل على إصلاحها فورًا، لعدم تعطل مسير القطارات، مؤكدين على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

وطالبت السكة الحديد والمترو، جموع الركاب، بضرورة الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، أثناء التواجد داخل المحطات، أو استقلال عربات القطارات، للحد من انتشار كورونا، وللحفاظ على سلامة وأمن الركاب، من خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحين أن هناك غرامات فورية يتم تطبيقها على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل القطارات، تقدر بـ50 جنيها، فوريًا وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وجميع القطارات العاملة تخضع لعمليات تعقيم بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من أي مكروه.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، إنه تم زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات، للقضاء على زحام الركاب، خلال أيام عيد الفطر المبارك، كما تم تخصيص وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة، وتقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، خلال عيد الفطر المبارك.

وأشار عبدالهادي، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الشركة تنفذ إجراءات مشددة داخل المحطات والقطارات العاملة بالخطوط الثلاثة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وهناك إلزام للعاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمحاصرة كورونا، ولن يسمح بدخول أي راكب لمحطات المترو دون ارتداء الكمامات الطبية، وتطبيق غرامة فورية قدرها 4 آلاف على أي راكب يخالف تعليمات الشركة ويستقل القطارات دون ارتداء الكمامة.

وتابع متحدث مترو الأنفاق، أنه تم تخصيص شرطة نسائية متواجدة بالمحطات، للتعامل مع المتحرشين إن وجدوا، لافتا إلى أن الشركة تقوم بـ1445 رحلة بالخطوط الثلاثة بشكل يومي على مدار أيام عيد الفطر، حيث تبلغ عدد رحلات الخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة 510 رحلة وعدد رحلات الخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب 492 رحلة والخط الثالث من محطة العتبة حتى محطة عدلى منصور 443 رحلة.