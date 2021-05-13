حدائق جنوب سيناء خالية من المواطنين في أول أيام عيد الفطر بسبب كورونا

خلت الحدائق والمتنزهات العامة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، من مظاهر الاحتفال، تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة، وأعلنتها محافظة جنوب سيناء للحد من انتشار فيروس كورونا.

حملات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية

وشنت جميع مدن محافظة جنوب سيناء، حملات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، والتأكد من منع تجمعات المواطنين، وذلك بالتنسيق مع رجال الشرطة.

وجرى غلق كورنيش كل مدينة والحدائق والمنتزهات العامة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى التشديد على كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، لافتًا إلى أن محافظة جنوب سيناء تعد من المحافظات الأقل في الكثافة السكانية على الرغم من مساحتها الشاسعة، إضافة إلى مناخها النقي، وهذا يلعب دورا كبيرا في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

السماح بفتح الكافتريات والمطاعم حتى موعد الغلق

وأوضح محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم، أنه جرى السماح بفتح الكافتريات والمطاعم، حتى موعد الغلق المقرر في تمام الساعة 9 مساءً، مع اتباع كافة الضوابط والشروط وعلى رأسها العمل بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد المحافظ أنه يتابع مجريات الأمور بمدن محافظة جنوب سيناء الـ9، من غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، التي تتواصل على مدار 24 ساعة بالغرف الفرعية لكل مدينة، لرصد أي مخالفات ومتابعة سير المرافق، مع متابعة إجراءات غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ العامة.

تشكيل لجان متابعة طوال إجازة العيد

وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجان متابعة طوال إجازة العيد للمرور على الكورنيش والحدائق والشواطئ لضبط أي مخالفات، وتنفيذ التعليمات الوزارية باستمرار غلق الحدائق خلال أيام العيد ومراجعة نوبتجيات التأمين والنظافة وري الحدائق.