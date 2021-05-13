شواطئ الإسكندرية خالية من المواطنين في أول أيام عيد الفطر (صور)

قال اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن شواطئ الإسكندرية خلت من المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك الجاري، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسكندرية بمنع ارتياد الشواطئ، منعا لحدوث تجمعات تؤدي لتفشي فيروس كورونا.

وأضاف «رشاد»، في بيان اليوم الخميس، أن فرق الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وإدارات شواطئ الأحياء وعناصر من الأمن، قد انتشرت منذ الصباح الباكر بطول شواطئ المحافظة تحسبا لتجمع المواطنين.

انتشار المفتشين على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر

وأوضح أنه عقب قرارات مجلس الوزراء، قد تم وضع خطة بانتشار مفتشي الإدارة على كافة شواطئ الإسكندرية من أبي قير شرقا حتى سيدي كرير غربا، لمعاونة الأحياء في إجراءات منع التجمعات على تلك الشواطئ، والتأكد من التزام الجميع المتمثلين في مستأجرين ومواطنين بالتعليمات.

وأكد أنه تم إغلاق مداخل شواطئ العجمي بالأسوار، بالاضافة إلى تكثيف تواجد المفتشين ومسؤولي الرقابة على شواطئ أبي قير والعجمي بشكل خاص.

متابعة المطاعم والكافيهات في عيد الفطر

وأوضح أنه تم وضع خطة للمرور على كافة الكافيهات والمطاعم التي تخضع لرقابة وإشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، للتأكد من عدم إقامة حفلات بهدف الحد من التكدس والتجمعات.

وأهابت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية وتجنب التواجد على الشواطئ حماية للجميع حتى نعبر جميعا الأزمة بسلام.

وضع قرى الساحل الشمالي عقب قرارات مجلس الوزراء

كما تهيب إدارة مستأجري الشواطئ ومجالس إدارات قرى الساحل الشمالي، بالالتزام بعدم تواجد المواطنين على الشواطئ وكذلك حمامات السباحة، مع توافر أجهزة قياس الحرارة وارتداء الجميع للكمامات وتطبيق التباعد بالأماكن المغلقة.