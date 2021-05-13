استقرار حركة البيع والشراء بأسواق الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن إدارة الرقابة بالمديرية وجميع الإدارات التموينية الفرعية، قامت بمتابعة الموقف التمويني للمخابز منذ صباح اليوم، موضحا استمرار المتابعة حتى نهاية اليوم لضمان حصول المواطنين من الخبز بكل سهولة دون تكدس أو ازدحام، والتي نجحت فيها الإسكندرية اليوم دون رصد أي مشكلات.

وأضاف «سعدالله» في بيان، اليوم الخميس، أنه تم المرور على المجمعات الاستهلاكية ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز والأسواق والاطمئنان على استقرار الوضع التمويني.

وأوضح أن جميع التقارير الواردة إلى غرفة العمليات الرئيسية، قد أكدت على استقرار الأوضاع وحصول المواطنين على الخبز واحتياجاتهم الغذائية دون مشكلات أو تكدس.

جدير بالذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، قد استعدت لعيد الفطر الجاري من خلال خطة شملت 3 محاور كبرى للرقابة على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والأسواق.

وتم التشديد على الرقابة والمتابعة لأعمال المخابز البلدية أثناء إجازات عيد الفطر، وأن تقسم إجازات المخابز على ثلاث أيام بنسب، بحيث لا تؤثر على توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين أثناء إجازة العيد وأن يتم التأكد من وجود أرصدة كافية من الدقيق بكل مخبز عبارة عن حصة اليوم وحصة يومين مقدما، ومتابعة الأسواق من خلال تكثيف الحملات بحيث تكون صباحية ومسائية لأحكام الرقابة، والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية وإعلان الأسعار وتطبيق الاحترازات الصحية وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

فيما تم التشديد على المرور بصفة دورية على المنافذ الحكومية وهي المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي للتأكد من توافر السلع الغذائية وسلاسة صرفها للمواطنين والتأكد من توافر السلع التموينية.