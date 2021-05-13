حقيقة عقوبة اصطحاب الأطفال في صلاة عيد الفطر.. الأوقاف توضح

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور قالوا إنها من صلاة عيد الفطر اليوم، يظهر خلالها الأطفال داخل ساحات المساجد، فضلا عن مشاهد الزحام، وهو ما نفته غرفة عمليات وزارة الأوقاف، حيث قال الدكتور أيمن ابو عمر، عضو لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف، إن الوزارة لم ترصد مخالفات داخل المساجد خلال صلاة العيد، ولم يصلها أي شكاوى سواء من المديريات أو الخط الساخن الذي خصصته الوزارة.

وأضاف «أبو عمر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مرت صلاة العيد بلا مخالفات داخل المساجد الحمد لله، كما وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر للائمة والعاملين بالوزارة لحرصهم على الحفاظ على بيت الله في ظل انتشار كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، والتعليمات التي عممتها الوزارة».

كما وجه رسالة شكر للأئمة والعاملين على ما بذلوه وقدموه من جهد طوال شهر رمضان المبارك فى الحفاظ على المساجد، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية والإجراءات الوقائية والاحترازية للعبور بالمساجد إلى بر الأمان، قائلا: «كل التحية وكل التقدير لكل من أسهم في الحفاظ على بيوت الله وخدمتها طوال هذا الشهر الفضيل».

وكانت الوزارة حذرت جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أي تراخٍ في التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة، مشددة على أن إنهاء خدمة أي مقصر في ذلك ستكون العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع، وللإبلاغ عن أي مخالفة في ذلك يجرى الاتصال بالخط الساخن 01008806466، أو التسجيل على الرابط التالي المخصص لذلك على موقع الوزارة.

وكانت الوزارة عممت تعليماتها على جميع المديريات، التي بدورها وزعتها على أئمة المساجد التي ستقام بها صلاة العيد.