مدير مستشفى إمبابة: أعداد كبيرة تلقت لقاح كورونا بعد صلاة العيد

تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث جرى تخصيص عددا من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

وقال الدكتور أحمد مكاوي، مدير مستشفى إمبابة، في لقاء ببرنامج «الآن» المذاع عبر فضائية «EXTRA NEWS»، إن وعي المواطنين أصبح متزايدا بشكل كبير لتلقي التطعيمات، حيث كان الإقبال في البداية ضعيفا نسبيا ولكن حاليا بدا يتزايد والعمل يمتد لـ10 مساءً، والأعداد تقل فقط في وقت الظهيرة، وهناك إقبال كبير من المواطنين لتلقي التطعيم بعد صلاة العيد.

وأشار إلى أن العمل مستمر في وزارة الصحة جميع أيام الأسبوع، نظرًا لأن الوزارة أعلنت حالة الطوارئ ولا تخضع لأي إجازات نهائيا، مؤكدًا أنه يتم تسجيل المواطنين عبر الموقع الإلكتروني، وبعد ذلك تصل للشخص الراغب في تلقي اللقاح رسالة نصية عبر الهاتف تتضمن تحديد يوم تلقيه التطعيم، ولا يستغرق سوى 10 دقائق فقط.

ولفت إلى أن طبيب التوعية يحصل من متلقي التطعيم على البيانات والتاريخ المرضي الخاص به لتحديد النوع المناسب للتطعيم، وبعد تحديده يتم التوقيع على نسختين بالموافقة على التطعيم، والنسخة الثانية تترك مع المستندات الموجودة بالمستشفى ويتلقى بعد ذلك التطعيم، ولم تظهر أي مضاعفات لمتلقي التطعيمات منذ 8 أبريل الماضي.