إزالة أجزاء من عقار تمثل خطورة داهمة على المارة بحي غرب الإسكندرية

نفذ حي غرب الإسكندرية، برئاسة سحر شعبان، اليوم الخميس، حملة مكبرة، لإزالة الأجزاء التي تمثل خطورة داهمة بالعقار 14 شارع الرحمة، بوجود سكرتير عام الحي والمشروعات بالحي، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، حفاظًا على سلامة المارة من سقوط أي أجزاء قد تصيبهم أو تودي بحياتهم.

مع أول أيام عيد الفطر.. حي غرب يهيب المواطنين بالإبلاغ عن العقارات الخطرة

وأهابت رئيس حي غرب، جميع المواطنين بسرعة التواصل والإبلاغ عن أي عقار به خطورة داهمة بنطاق الحي، لسرعة المعاينة للعقار وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة بالحي واتخاذ اللازم.

تكليفات لرؤساء الأحياء بخصوص إجراءات عيد الفطر

يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ كل القرارات الخاصة بعيد الفطر المبارك، حيث أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ ومنع إقامة أي احتفالات أو فاعليات جماهيرية خلال أيام العيد.

وشدد محافظ الإسكندرية، على الاستمرار في الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودرو السينما والمسارح وما يماثلها، لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساء، مشددا بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وشدد «الشريف» على تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.