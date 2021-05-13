كيفية قضاء المتعافين من الإدمان عيد الفطر بمراكز العلاج (صور)

وفر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق خلال أيام عيد الفطر المبارك.

تأجيل خروج المتعافين لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم

وأكد الصندوق، في بيان له، حجز المتعافين كحماية في الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، وللمرضى الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المراكز ويتوافق خروجهم خلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان.

وتتضمن المراكز العلاجية «صالات جيم، ورش تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التي يحتاجها سوق العمل، مكتبات وقاعات تدريب، أنشطة رياضية، تنس طاولة، بلياردو، قاعات كمبيوتر، وأنشطة فنية».

ويواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023» طوال أيام عيد الفطر المبارك؛ لتلقي الاتصالات الواردة على مدار الساعة.

توفير العلاج لمرضى الإدمان بالمجان وفي سرية تامة

وتتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان بالمجان وفى سرية تامة، وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، فضلًا عن توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، وأن خدمات الخط الساخن متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف، حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبي وخدمات الدعم النفسي، وكذلك برامج إعادة التأهيل، والحد من الانتكاسة.

فترة العيد شديدة الخطورة لمرضى الإدمان

وأكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد، خاصة أن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل.

وأوضح أن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المراكز العلاجية ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان.

وأعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في وقت سابق، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بمراكز العزيمة التابعة للصندوق، منها مد فترات العمل بالعيادات الخارجية، مع وجود أخصائيين للإشراف على التباعد الاجتماعى بين المرضى، وأيضًا متطوعين مسئولين عن توزيع المطهرات بين المترددين على العيادات وتخصيص أماكن جيدة التهوية لانتظار المرضى.