أدى الرئيس صلاة العيد به.. معلومات عن مسجد الماسة في العلمين الجديدة

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد الماسة في مدينة العلمين الجديدة، مع عدد من قيادات الدولة، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

وهذه ليست هي المرة الأولى التي يؤدي فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة العيد في هذا المسجد، ونعرض لكم في السطور التالية أهم المعلومات عنه.

- المسجد في مدينة العلمين الجديدة، وهي ضمن التقسيم الإداري لمحافظة مطروح، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين مشروع المدينة في مطلع شهر مارس عام 2018.

- المسجد بُني ضمن منتجع الماسة في مدينة العلمين، وهذا المنتجع يضم: أبراج سكنية، ومول تجاري، وأكبر فندق بالساحل الشمالي.

- في زيارة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة العلمين، يوم 29 يونيو 2019، أعلنت رئاسة لوزراء الانتهاء من بناء المسجد.

- في 11 أغسطس 2019، أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى في هذا المسجد، وأجرى بعدها جولة في المنتجع تفقد خلالها آخر تطورات الإنشاءات في المنتجع.

- اليوم، أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك 2021، برفقة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وعدد من المسؤولين وضباط القوات المسلحة.

وافتتحت صلاة عيد الفطر بآيات من سورة الإنسان، ثم شرع الحاضرون في التكبير بتكبيرات العيد، وبعدها ألقى الشيخ الشحات عزازي، خطبة العيد.