«السكة الحديد»: لا تقليل لساعات العمل خلال أيام عيد الفطر

أعلنت هيئة السكة الحديد، عدم تقليل ساعات العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك، وجميع الرحلات مستمرة منذ صباح اليوم على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تزامنا مع أول أيام عيد الفطر، لافتة إلى أنّ جميع القطارات خضعت لصيانات وكشف دوري قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة المسافرين، موضحة أنّه سيتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت هيئة السكة الحديد، أنّ هناك خطة تعقيم تتم تزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك، للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل انطلاق الرحلات، وتطهير المحطات كل ساعتين تقريبا، وتطهير مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمحاصرة كورونا، ولن يسمح بدخول أي راكب لمحطات الهيئة دون ارتداء الكمامات الطبية.

وشدد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على قيادات السكة الحديد، بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا خلال أيام عيد الفطر المبارك، لحماية المسافرين على خطوط الوجهين القبلي والبحري، منوها بأنّ الوزارة تواصل العمل لتنفيذ مشروعات التطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات وتقديم خدمات مميزة للركاب، والقضاء على تأخيرات القطارات.

وقال الوزير، لـ«الوطن»، إنّ القطارات القديمة سيتم إيقاف تشغيلها في ديسمبر المقبل، وسيكون جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري جديدة، لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور، موضحا أنّ الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث السكة الحديد بتكلفة 225 مليار جنيه، لإحداث طفرة كبيرة بالمرفق، وتقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات.

كان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على ضرورة إجراء الصيانات اللازمة للقطارات بشكل دوري، قبل انطلاق الرحلات، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، لضمان انتظام حركة مسير القطارات وعدم تعطيلها، موضحا أنّ جميع قطع الغيار اللازمة متوفرة تماما في جميع ورش صيانة القطارات.