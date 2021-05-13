السكة الحديد والمترو يطلقان مبادرة عيدك عيدنا للاحتفال بالأطفال اليوم

تطلق هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، تحت رعاية وزارة النقل، ظهر اليوم، مبادرة عيدك عيدنا، وذلك الساعة 12 ظهرا، بمحطة الشهداء ومحطة مصر برمسيس، للاحتفال بالأطفال، وتقديم الهدايا لهم، حيث هناك تعاون بين وزارة النقل، مع بنك الكساء المصري، وبنك الطعام المصري وجمعية رسالة، وتأتى المبادرة لإدخال الفرحة على الأطفال، بحضور المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، والعميد حسام السيسي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأمانة العامة لوزارة النقل.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، عن الانتهاء من الاستعدادات النهائية، لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تجهيز القطارات وصيانتها، وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الرئيسية، لمنع الزحام، ونشر فرق صيانة بالمحطات، لمواجهة الأعطال المفاجئة، علاوة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور، بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أعلنت استمرار العمل بمواعيد شهر رمضان طوال عطلة عيد الفطر المبارك، من الساعة 5.30 صباحا حتى الثانية صباحا، على أن تعود حركة تشغيل القطارات حتى الواحدة صباحا يوميا عقب انتهاء عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أنّ جميع القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو ستعمل من 5:30 صباحا وحتى الثانية صباح اليوم التالي، خلال أيام العيد، وسيتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأكد المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، أنه سيتم الاستمرار في العمل بمواعيد قيام آخر القطارات خلال شهر رمضان المبارك وحتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، وأن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة في تمام الساعة 5:15 صباحا طوال العام وحتى الساعة 2:00 صباحا، حتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك فقط على أن يتم تخفيض أوقات قيام آخر القطارات ساعه واحده فقط لتصبح نهاية التشغيل حتى 1:00 صباحا، وبإجمالي عدد رحلات تقدر بـ1445 رحلة بالخطوط الثلاثة، حيث تبلغ عدد رحلات الخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة 510 رحلة وعدد رحلات الخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب 492 رحلة والخط الثالث من محطة العتبة حتى محطة عدلى منصور 443 رحلة.

وقال الفضالي، فى تصريحات له، إن الشركة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن عمليات التعقيم والتطهير لجميع الأماكن التلامسية مع الركاب داخل جميع محطات الخطوط الثلاثة تتم على مدار ساعات التشغيل بشكل دورى، كما يتم أيضا تعقيم وتطهير جميع القطارات بالخطوط الثلاثة بعد انتهاء التشغيل بشكل يومي داخل الورش وعلى الأرصفة، وأن الشركة تقوم وبشكل مستمر على مدار ساعات التشغيل بإذاعة رسائل صوتية عبر الإذاعة الداخلية بجميع محطات الخطوط الثلاثة، للتأكيد على جميع الركاب بضرورة إرتداء الكمامة داخل المحطات.