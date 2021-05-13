تحت شعار «هدية الرئيس».. توزيع هدايا على السيدات والأطفال في الشوارع

وزع حزب «مستقبل وطن» هدايا على سيدات وأطفال مصر في الشوراع بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب، وتحت شعار مبادرة «هدية الرئيس».

وقدم الحزب العديد من الهدايا تحت شعار «هدية الرئيس»، حيث أعلن حزب «مستقبل وطن» منذ ايام، المرحلة الخامسة من استبدال السائقين الملتزمين سيارات تعمل جديدة بالغاز، بسياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب، وتحت شعار مبادرة «هدية الرئيس».

واستلم السائقون الملتزمون سياراتهم الجديدة التي تعمل بالغاز، موجهين التحية والشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، على كل ما يبذله من جهد لكل فئات المجتمع.

كما جرى تجهيز 1000 عروس في كل من محافظات، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الوادي الجديد، بورسعيد، أسيوط، الأقصر، أسوان، المنوفية، الشرقية، البحيرة، البحر الأحمر، الدقهلية، الغربية، الجيزة، الفيوم، القليوبية، المنيا، بني سويف، سوهاج، مرسى مطروح، كفر الشيخ، دمياط، المنوفية.

وتوجهت الأسر المستفيدة بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه لهم في ليلة كبيرة مثل ليلة القدر، وهي الليلة التي ينتظرونها، حتى يرفعوا أيديهم إلى السماء بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يفرج همهم.

كما توجهت بعض العرائس اليتيمات، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه قام بدور الأب في حياتهن ودعمهن بكل المستلزمات المطلوبة في الزواج من أجل تجهيزهن الشامل.