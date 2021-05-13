غلق 4 مقاهي غرب الإسكندرية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، حملة مسائية مكبرة بنطاق الحي، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، استهدفت شارع الإسناوي ومتفرعاته، وشارع المكس، وشارع الأمير لؤلؤ ومتفرعاته، وشارع القفال ومتفرعاته، وشارع أم السلطان، ميدان محمود عبد العزيز.

وأسفرت الحملات عن تحصيل 2800 جنيه غرامات فورية، وغلق وتشميع عدد 4 مقاهي غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق ووجود تجمعات بها وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم التحفظ على عدد 24 حالة إشغال من كراسي وغيرها من الإشغالات المتنوعة، كما تم التأكد من التزام كافة المقاهي والمحال بمواعيد الغلق.

وشارك في الحملة سكرتير عام الحي وإشغال الطريق والمتابعة الميدانية ورخص المحلات والرقابة والرصد البيئي بالحي والكول الأمني لقسم مينا البصل.

وشددت سحر شعبان على ضرورة الالتزام بمواعيد الغلق تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وما زالت الحملات متوالية بنطاق حي غرب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ كافة القرارات الخاصة بعيد الفطر المبارك، حيث أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطيء ومنع إقامة أي احتفالات أو فاعليات جماهيرية خلال أيام العيد.

وشدد على الاستمرار في الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودور السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

كما طالب بتكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.