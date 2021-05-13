دياب: «ماكنتش أعرف إني بمثل كويس»

قال الفنان دياب، إنه لم يكن يعرف قدراته جيدا في التمثيل، موضحا: «مكونتش اعرف إني بمثل كويس.. ولما اتشهرت في الغنا جالي عروض كتير، ومنها دور في مسلسل باب الخلق مع الفنان الكبير محمود عبدالعزيز».

وأضاف «دياب»، في لقاء مع برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، الخميس، أنه كان يخاف من مسألة التمثيل، حتى دعاه صديقه المخرج أكرم فريد إلى أداء دور في مسلسل «ساحرة الجنوب».

وتابع: «خوفت مكونتش بعرف أمثل، وقولت له أنا هجرب أول يوم ولو حسيت إني مش هعرف أمثل هرجع العقد والعربون»، لافتا إلى أن الدور حقق نجاحا كبيرا وأعجبت به الجماهير، موضحا أنه يستمتع أكثر حاليا بالتمثيل أكثر من الموسيقى والغناء، لأن حال الموسيقى في الحقبة الزمنية الحالية ليس بخير.

ورفض «دياب» وصفه بـ«غول تمثيل»، مشددا على أن هذه الكلمة كبيرة.

وحلت الفنانة جنات، والفنان دياب، ضيوفا على برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، الخميس، حيث تحدثا عن مسيرتهما الفنية، وحياتهما الشخصية والعائلية، وأديا عددًا من الأغاني اللاتي قدماها في مسيرتهما الفنية.