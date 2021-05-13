دياب عن طبيعة عمل الفنانين: إحنا فواعلية مش بني آدمين.. شغلانتنا قاسية

قال المطرب والممثل دياب، إنه يغني منذ أن كان عمره 15 عاما، حيث يمثل له يوم الخميس «يوم شغل»، موضحًا: «أنا ومراتي بنصنع اليوم لما بنصحى من النوم، وأنا مش موظف وبالتالي ممكن يبقى عندي شغل لـ20 ساعة في الخميس والجمعة والعيد».

وأضاف دياب خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج «ليلة الخميس» الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»: «إحنا فواعلية مش بني آدمين، فيه ناس متعرفش مدى قسوة الشغلانة بتاعتنا»، لترد عليه المطربة المغربية جنات: «القسوة اللي بتوجع بجد لما يبقى مناسبة أو عيد معين وميكونش عندي شغل».

ورد عليها دياب ممازحا: «دي قاسية جدا وبالذات لما يبقى عليك قسط.. دي في منتهى القسوة».

وأشارت جنات، إلى أن حياتها الفنية بدأت من مهرجان ليالي دبي: «هذا المهرجان كان ينظم لمدة شهر لاكتشاف المواهب على مستوى الفني العربي في عام 2000 ورشحتني بلادي حتى أمثل بلادي في هذه المسابقة، وكانت لجنة التحكيم تتكون من وجدي الحكيم ومجموعة كبيرة من مشاهير العالم العربي وحصلت على جائزة أحسن صوت بالرغم من أن عمري وقتها كان 15 عاما، ودُعيت للغناء في مصر وتحديدا في دار الأوبرا».

وواصلت: «أول حفلة عملتها كانت في دار الأوبرا، واحتضنني الأستاذ وجدي الحكيم وكان يقدمني للبرامج».

أما الفنان دياب، فقال إن بدايته مع عالم الغناء بدأت عندما تعرف على الملحن فاروق الشرنوبي في عام 1998: «اكتشفني أنا وأحمد سعد ورامي صبري ومصطفى محفوظ وبنات أغلبهم مكملش واتجوزوا وقعدوا في البيت، كان بيربينا موسيقيا، وكنا بنغني وبنعمل حفلات في أماكن لمدة سنة».

وأوضح، أنه شارك في برنامج «ستوديو الفن» في عام 2001، وهناك تعرف على صلاح الشرنوبي، وكان يرغب في إنتاج بعض الأغاني له، لكن هذا المشروع لم يكتمل.