جنات لـ دياب: ترضى تمثل معايا؟.. والأخير: أنا خدامك

قالت الفنانة المغربية جنات، إنها لم تشارك في أعمال سينمائية أو درامية الفترة الماضية لأنه «مفيش نصيب»، موضحة أنه عُرض عليها كثير من الأعمال عقب شهرتها ولكنها كانت مشغولة في هذا الوقت، وعندما أرادت أن تمثل لم تجد سيناريوهات جيدة معروضة عليها.

وداعبت «جنات»، في لقاء مع برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، الخميس، الفنان دياب الذي شاركها نفس اللقاء، وقالت له: «ترضى تمثل معايا يا دياب!»، ليرد عليها: «ياريت ترضي أنا خدامك».

وتابعت، أنها تحب الفنان أمير كرارة خاصة بعد فيلم «حرب كرموز» وتتمنى التمثيل أمامه أو أمام الفنان أحمد عز، لافتة إلى أنها ترغب في أداء دور يكون قريبا من شخصيتها لأن خبرتها في التمثيل ليست كبيرة وتحتاج في البداية إلى دور مثل هذا.

وحلت الفنانة جنات، والفنان دياب، ضيفين على برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، الخميس، حيث تحدثا عن مسيرتهما الفنية، وحياتهما الشخصية والعائلية، وأديا عددًا من الأغاني اللاتي قدماها في مسيرتهما الفنية.

يذكر أن الفنانة جنات وقعت مؤخرا ضحية لبرنامج المقالب «خمس نجوم»، وهو أول تجربة للفنانين مصطفى قمر وكريم فهمي وغادة عادل ومحمد الشرنوبي مع عالم برامج المقالب، والمذاع حلقاته عبر قناة mbc مصر.

وخلال الحلقة حاول صناع البرنامج خداع المطربة المغربية بأنها ستتعاون مع نور في إعلان سيقومان ببطولته، ولهذا ستذهب معها إلى أحد الأماكن لشراء الملابس التي سيرتدوها بهذا الإعلان، وهو ما تم بالفعل حيث اصطحبت نور، جنات إلى هذا المكان وقام بركن سيارتهما داخل الجراج الخاص به، ثم وقع انفجارا هز الجراج بأكمله.