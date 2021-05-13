نضال الشافعي: الاختيار وهجمة مرتدة في حتة لوحدهم عند الأسرة المصرية

قال الفنان نضال الشافعي، إنه يختار المشاركة في الأعمال الفنية وفقا لعدة معايير منها أهداف العمل، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى منذ زمن بعيد تقديم عمل فني مخابراتي، حيث تربى على أن هذا النوع من الأعمال الفنية هي أعمال وطنية من الدرجة الأولى، وتزرع الوعي والانتماء وحب البلد في الناس: «الاختيار وهجمة مرتدة في حتة لوحدهم عند الأسرة المصرية مع احترامي لكل الأعمال الأخرى».

وأضاف في حواره مع الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «مساء DMC» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «هذه الأعمال تعرف الناس بجهود رجال الظل وكيف يكون عندهم حالة من حالات الوجد وحب البلد، وبالتالي فإن أهداف العمل من الأمور المهمة للغاية، وبالنسبة إلى المخابرات، فإن الواقع فيه ما هو أعنف وأشد من الخيال، وأحمد الله على أنني شاركت في مسلسل هجمة مرتدة لإبراز التضحيات للناس».

وتابع: «لما جالي هجمة مرتدة كنت فرحان بيه لأنه مسؤولية كبيرة على المستوى الوطني والعملي والمهني، لأن في أعمال مخابراتية عظيمة وسبق أن جسد فنانون كبار مثل نبيل الحلفاوي ويوسف شعبان شخصيات ضباط مخابرات».

وأردف: «أشكر الشركة المتحدة لأن هناك تكامل هذا العام في عرض الموضوعات، فمسلسل الاختيار جسد مؤامرة أهل الشر من الداخل، كما جسد مسلسل هجمة مرتدة المؤامرة وهي تتكون من أهل الشر بالخارج، ونفس الأمر بالنسبة إلى مسلسل القاهرة كابول».

وأشار، إلى أنه فوجئ بردود أفعال الشباب صغير السن على الأعمال الفنية الوطنية: «الكلام ده اتقال من ولاد وبنات، أنا نفسي أبقى ظابط ونفسي أعمل كدة، والكلام ده كان مفاجئ بشكل سار ليّا لأن الأحاسيس والحقيقة وصلت للشباب».