نضال الشافعي يكشف كواليس كليب «إحنا مش بتوع حداد»: فكرة ممتازة

شارك الفنان نضال الشافعى فى الكليب الغنائي «إحنا مش بتوع حداد»، الذي طرح مع نهاية الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار2.

وكليب «إحنا مش بتوع حداد» شارك فيه عدد كبير من أبطال الجزئين الأول والثاني من مسلسل الاختيار، وكان من بينهم الفنان نضال الشافعي، الذي كان له حضور لافت.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف الفنان نضال الشافعي كواليس العمل، قائلا: «شرف لينا كانت فكرة ممتازة من قبل فريق العمل بأن يقدم مثل هذا العمل الضخم لتكريم أسر الشهداء، وبنعبر من خلاله عن اللي جوانا».

وأكد «الشافعي» أنها «فكرة ممتازة من القائمين على العمل أنهم يفكروا في جمع كل أبطال الجزئين الأول والثاني، سعدت جدا بهذا الأمر، وأيضا برؤية أصدقائي المشاركين في الكليب؛ لأنه كانت بيننا روح رائعة، والكل يقدم هذا الأمر من قلبه، وهنأنا بعضنا على هذا العمل والنجاح».

وأضافت نضال الشافعي: «وعلى الرغم من العدد الضخم الذي شارك في الكليب إلا أن الأمر كان يحمل كثير من الاحترافية من قبل فريق العمل، كل شيء مرتب، وكل شخص معروف موعد حضوره وموعد انصرافه كان عمل فوق الرائع».

وكان الفنان نضال الشافعى قد شارك كضيف شرف في مسلسل الاختيار2؛ إذ قدم شخصية سيناوية.

مسلسل الاختيار2

مسلسل الاختيار2، هو بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وبشرى وإياد نصار، وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار وماجد الكدواني ورياض الخولي، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.