فصلته الشركة فقرر الانتقام.. حبس موظف سرق خزينة عمله بالوادي الجديد

وصل مدير فرع إحدى شركات الاتصالات بمحافظة الوادي الجديد، إلى مقر عمله، وعندما بدأ في فتح الفرع اكتشف أنه مفتوح بالفعل، ليسرع إلى الداخل، فيجد أن أحدًا دخل قبله وقام بسرقة خزينة الفرع التي كانت مفتوحة هي الأخرى ومتروك بها المفتاح الخاص بها، كما اكتشف أيضًا سرقة جهاز «DVR» الخاص بمنظومة كاميرات المراقبة في الفرع.

مدير الفرع يبلغ الأجهزة الأمنية

تأكد مدير الفرع من تعرضهم لعملية سرقة، فأسرع إلى الاتصال بالشرطة، وأبلغهم بتعرض فرع شركة الاتصالات الذي يديره للسرقة، لتحضر قوة من قسم شرطة الخارجة، حيث دائرة موقع الحادث، وتبدأ في عمليات الفحص والتحريات حول الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية أن عملية السرقة تمت بعدما فتح السارق باب الفرع والخزنة الداخلية بنسخة من مفاتيحهما، حيث لا توجد أي آثار لمظاهر كسر أبواب الفرع أو الخزينة، ما يشير إلى أن السارق كان لديه نسخة أخرى من هذه المفاتيح ساعدته على تنفيذ جريمته.

الأمن يتوصل لمرتكبي الجريمة

تم تشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الوادي الجديد، وبعد انتهاء التحريات، توصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب جريمة السرقة 4 أشخاص يقيمون في نفس دائرة قسم شرطة الخارجة، ومن بينهم 3 لهم معلومات جنائية لدى الأمن.

ضبط مرتكبي الجريمة

بعد تقنين الإجراءات اللازمة، قامت الأجهزة الأمنية باستهداف مرتكبي الجريمة، ليتم إلقاء القبض عليهم واقتيادهم إلى ديوان قسم شرطة الخارجة، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بجريمتهم، ليقر أحدهم أنه ارتكب الواقعة انتقامًا من إدارة الشركة بعدما قامت بفصله من العمل، فاتفق مع الآخرين ودبرا لعملية السرقة وحصل على نسخة من مفاتيح الفرع بعدما غافل صديقه عامل النظافة في الفرع وحصل على المفتاح الأصلي واستخرج نسخة عليه.

أرشد المتهمون إلى المكان الذي يوجد به ما تبقى من الأموال التي سرقوها، بينما كانوا قد ألقوا بجهاز الـ «DVR» في أحد المصارف المائية، بحسب اعترافاتهم، ليتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية.