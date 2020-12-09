"نفذها عامل".. كشف غموض سرقة خزينة نادي بهتيم الرياضي

كشفت أجهزة الأمن بشبرا الخيمة، غموض واقعة سرقة خزينة نادي بهتيم الرياضي، حيث تبين أن وراء الجريمة عامل بالنادي سرق الخزينة وبداخلها مبلغ مالي، وتحرر محضر ابالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي أمرت بحبسه.

تلقى العميد أحمد سالم، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغًا من "م.ج.ح" 54 عامًا، المدير المالي بنادي بهتيم الرياضي، الكائن بدائرة القسم، يفيد بكسر باب المكتب الخاص به وعدم وجود خزينة صغيرة الحجم "سيفتى بوكس" بداخلها مبلغ مالي "6000 جنيه" ولم يتهم أحد بإرتكاب الواقعة.

أخطر اللواء فخر الدين العربي، مدير امن القليوبية واللواء حاتم الحداد، مدير إدارة البحث الجنائي، فتم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية.

وتوصلت التحريات بعد فحص ومناقشة جميع العاملين بالنادي إلي تحديد مرتكب الواقعة ويدعى "خ.ن.ه" 25 عامًا، عامل بالنادي حيث تسلل ليلا إلى مكتب المدير واستولى على المبلغ وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم حازم الخيال، رئيس مباحث القسم، من ضبط المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى، شنت مباحث التموين فى القليوبية، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق، تمكنت من ضبط مفرمة لحوم بداخلها 5 أطنان لحوم فاسدة، ومخبز بلدي يقوم بتجميع البطاقات الذكية من المواطنين ومخزن لتجميع المواد البترولية لبيعها فى السوق السوداء وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارًا من العقيد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث المديرية، يفيد بشن حملة بالتنسق مع مديرية التموين والطب البيطري أسفرت عن ضبط 5 أطنان لحوم مفرومة ودهون حيوانية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة داخل مفرمة لحوم بدون ترخيص.

و ضبط مخبز بلدي بحوزة مالكه 282 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين قام بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها، كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجميع المواد البترولية بدون ترخيص لتجميعه 43٫200 لتر مواد بترولية "سولار " بدون وجه حق للإتجار بها بالسوق السوداء بدون تصريح مع الجهات المختصة قدرت قيمتها بــ 291600 جنيهاً لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة واخطرت النيابة فتولت التحقيق.