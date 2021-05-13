حملة لمتابعة تنفيذ قرار غلق المحال بالمنصورة

قام الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اليوم أول أيام عيد الفطر بجولة ميدانية في مدينة المنصورة، لمتابعة الالتزام بغلق المحال، وفقا للمواعيد المحددة من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بكل الحزم والحسم حيال المخالفين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتطبيقا للقرار الوزاري بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات بالمحافظات.

وشملت جولة نائب المحافظ عددا من الشوارع والميادين بنطاق أحياء شرق وغرب المدينة بمناطق وشوارع: «المشاية السفلية، وشارع جيهان حي الجامعة، وشوارع قناة السويس والدراسات وعبده معروف والإمام محمد عبده وشارع 18»، حيث تم متابعة الالتزام من قبل أصحاب المحال بالغلق في المواعيد المقررة، تطبيقا للقرارات المتخذة حفاظا على سلامة الجميع.

وأكد «الشيخ» ضرورة التزام كل المحال والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية، بالمواعيد المحددة لفتح وغلق المحال التجارية، حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين، مضيفا أن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الانضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات ومنع التكدس المروري في بعض المناطق، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وفي ذات السياق؛ استمرت جهود لجان التفتيش والمرور بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة، للتأكد من غلق المحال والمقاهي والكافيتريات، تنفيذا للتكليفات والقرارات الصادرة في هذا الشأن، بالتعاون مع أجهزة الشرطة، لمتابعة الالتزام بالغلق للمحال، وفقا لقرار المواعيد الجديدة، والذي بدأ تنفيذه منذ يوم الخميس الماضي ويستمر العمل به لمدة أسبوعين.

وتباشر لجان الوحدات المحلية أعمالها يوميا منذ بدء تنفيذ القرار، وأكد رؤساء الوحدات المحلية أن أعمال اللجان مستمرة في متابعة الالتزام بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ الإجراء القانونية تجاه المخالفين.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من محمد عبد الباقي رئيس الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، ومحمد البسيوني رئس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة، ونواب رؤساء الأحياء بالمدينة وأعضاء لجان المرور.