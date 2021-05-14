الهند تسجل «رقم مٌفزع» في الإصابات اليومية بكورونا وحالات الوفاة

سجلت الهند، أكثر من 4 آلاف وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، إضافة إلى 343 ألف إصابة جديدة بالفيروس، حسبما أعلنت «سكاي نيوز» في نبأ عاجل.

يذكر أن يوم الأربعاء الماضي، سجلت السلطات الصحية الهندية، 348421 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، و4205 حالات وفاة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 23340938 حالة،، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 254197 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وكانت منظمة «الصحة العالمية»، أعلنت في وقت سابق، أن الطفرة الهندية من الفيروس تم رصدها 44 بلدا في المجمل في مناطق المنظمة الـ6، فيما تم اكتشاف أكبر عدد من حالات الاصابة بهذه السلالة في بريطانيا.