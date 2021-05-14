عاجل.. ارتفاع عدد شهداء هجوم الاحتلال على غزة لـ115 منهم 28 طفلا

استشهد المواطن الفلسطيني سليمان عبدالله حلس، فجر اليوم الجمعة، في قصف لطائرات الاحتلال على حي الشجاعية شرق مدينة عزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن المنطقة الشمالية من القطاع، تعرضت في وقت سابق فجرا، لقصف بعشرات الصواريخ من الطيران الحربي ومن مدفعية الاحتلال، ومن الزوارق الحربية، ما أدى إلى تشريد العشرات من الأسر عن منازلها، وبقائها في الشوارع والطرقات جراء العدوان الإسرائيلي.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف صوب أحياء سكنية وأراض زراعية شمال القطاع، وشرق مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 115 شهيدا، بينهم 28 طفلاً و15سيدة، و621 إصابة بجروح مختلفة، ودمار مهول في البنايات والبنى التحتية، وذلك في آخر إحصائية غير نهائية.

وأعلن جيش الاحتلال في رسالة مقتضبة، أن طائرات وقوات إسرائيلية على الأرض، تنفذ هجوما في قطاع غزة، في الوقت الذي نفى فيه جيش الاحتلال، دخول قوات برية إلى القطاع.