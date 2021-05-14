تواصل الاحتجاجات بأراضي 48 واعتقال 43 فلسطينيا في مدينة اللد

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، 43 فلسطينيا في مدينة اللد، التي فرض عليها حظرا للتجوال الليلة قبل الماضية، بعد إعلان حالة الطوارئ، مع استمرار المواجهات بعد استفزازات واعتداءات لمئات من المستوطنين يتقدمهم نشطاء «لاهافا» تحت حماية عناصر الشرطة.

وتواصلت المظاهرات والمواجهات في عدة بلدات بأراضي عام 48، بينها الناصرة، وسخنين، والرينة، وشفا عمرو، والطيبة، وعرعرة، المثلث، وطمرة، وحيفا، والبعنة، ودير الأسد، وكفر قرع، وقلنسوة، وعرابة، وباقة الغربية، وكوكب أبو الهيجاء، وطوبا الزنغرية، وكفر مندا، وجديدة المكر، ويافة الناصرة، وكفر كنا، وشعب، ويافا، وبلدات أخرى، لليوم الرابع على التوالي، تنديدا بعدوان الاحتلال على الشيخ جراح والقدس، وبالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إضافة لاعتداءات الشرطة في البلدات العربية وحماية المستوطنين الذين يستهدفون العرب.

ونفذت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقالات إضافية، في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات الغاضبة في المجتمع العربي تنديدا باعتداءات الاحتلال والمستوطنين على المصلين والمتضامنين في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وفي مدينة اللد، وقعت اشتباكات مسلحة بين مواطنين عرب وعصابات المستوطنين التي جابت شوارع الأحياء العربية، وأُفيد بأنّ إطلاق نار استهدف المسجد الكبير في المدينة في الوقت الذي تواجد مصلين داخله، ومدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، «حالة الطوارئ» في المدنية بيومين.

وأطلق المستوطنون النار باتجاه المنازل العربية في اللد، ما دفع الأهالي إلى محاولة الدفاع عن أنفسهم وأولادهم، الأمر الذي أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع المستوطنين، ما أسفر عن إصابة أحدهم بجراح وصفت بالخطيرة.

وفي مدينة يافا، أقدم مستوطنون بحماية الشرطة على إطلاق النار على مسجد السكسك في الوقت الذي تواجد المصلين فيه، وفقا لما أظهره توثيق مصور لأحد المواطنين.

وفي قرية جديدة المكر، وقعت مواجهات بين متظاهرين وعناصر الشرطة، وأفيد بأنّ منزل رئيس المجلس تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين، فيما شوهدت مركبات عسكرية تجوب شوارع القرية.