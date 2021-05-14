الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى 34 بالقاهرة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون حار نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنّ الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

القاهرة العظمى 34 والصغرى 18.

الإسكندرية العظمى 27 الصغرى 18.

مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 15.

سيوة العظمى 34 والصغرى 16.

بورسعيد العظمى 37 والصغرى 19.

دمياط العظمى 27 والصغرى 18.

الإسماعيلية 34 والصغرى 18.

السويس العظمى 34 والصغرى 19.

العريش العظمى 28 والصغرى 18.

طابا العظمى 33 والصغرى 19.

سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 17.

شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 26.

الغردقة العظمى 37 والصغرى 25.

الفيوم العظمى 35 والصغرى 19.

بني سويف العظمى 36 والصغرى 20.

المنيا العظمى 37 والصغرى 22.

أسيوط العظمى 37 والصغرى 23.

سوهاج العظمى 36 والصغرى 23.

قنا العظمى 38 والصغرى 24.

الأقصر العظمى 39 والصغرى 24.

أسوان العظمى 39 والصغرى 25.

الوادي الجديد العظمى 38 والصغرى 18.

شلاتين العظمى 34 والصغرى 24.

حلايب العظمى 33 والصغرى 25.