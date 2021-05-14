تحرير 153 محضرا للمحال والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية بالقليوبية

تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملات غلق المحال بمدن ومراكز المحافظة، لليوم الثامن على التوالي، بالإضافة إلى حملات لرفع الإشغالات بالتعاون بين مجالس المدن ومديرية الأمن.

وتلقى «الهجان» تقريرا من رؤساء مدن ومراكز وأحياء المحافظة، عما أسفرت عنه حملات غلق المحال في ثامن أيام تطبيق قرارات الغلق، في تمام الساعة التاسعة مساءً، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطنين.

وتمكنت الحملات من تحرير 130 محضر عدم ارتداء كمامة، بالإضافة إلى ضبط 24 شيشة، وغلق 11 مقهى، وتحرير 12 محضرا لمخالفة مواعيد الغلق بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وبذلك يصبح إجمالي المخالفات على مدار الثمانية أيام الماضية، 1289 شيشة وتحرير 1859 محضر عدم ارتداء كمامة و182 محضر غلق و283 محضر مخالفة مواعيد الغلق.

وفي سياق مختلف، سجلت محافظة القليوبية وفق بيان صادر عن مديرية الصحة، 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب حالتي إصابة من خارج المحافظة، وسجلت مدينة ومركز بنها أعلى معدل إصابة بـ10 حالات، ثم كفرشكر وشرق شبرا بـ3 حالات لكل منهما، ومركز قليوب حالة واحدة، فيما حققت مراكز الخانكة والقناطر الخيرية والعبور وغرب شبرا وشبين القناطر وطوخ وقها صفر إصابة.

فيما سجلت 3 حالات وفاة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث شهدت مستشفى ناصر العام حالتي وفاة، ومستشفى عزل قها حالة واحدة، بينما سجلت 11 مستشفى ضمن منظومة عزل وعلاج مصابي كورونا المستجد صفر وفيات خلال نفس الفترة.