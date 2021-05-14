غلق وتشميع ملاهي و6 محلات ومقاهي في دمياط

شددت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وغلق الشواطئ والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حفاظًا على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بتطبيق قرار غلق المحال في التاسعة مساءً.

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وشهدت مراكز ومدن المحافظة، حملات مكثفة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك بالتعاون بين الوحدات المحلية وإدارة المتابعة التفتيش المالي والإداري بالديوان العام، وتم المرور خلالها على المطاعم والكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية، أسفرت عن تحرير 117 محضر لعدم ارتداء الكمامة بدمياط والزرقا وكفر البطيخ وفارسكور وكفر سعد ، بالإضافة إلى غلق تشميع منطقة ملاهي و4 محال تجارية بدمياط ومقهى بفارسكور، فضلاً عن إزالة ملاهي عشوائية وغلق وتشميع محل بكفر البطيخ وفض تجمعات بنادي مركز كفر سعد الرياضي والنادي الاجتماعي.

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ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذا الغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها.

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وأشار «شعراوي» إلى إلغاء الإجازات للقيادات المحلية، مؤكداً رفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات، والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال إجازة العيد، مع أهمية متابعة مواقف السيارات «النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص»، لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة.

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