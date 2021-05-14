لجذب السياحة.. «فلاي بورد» في احتفالات فنادق الغردقة بالعيد (صور)

انتشرت لعبة «فلاي بورد» على شواطئ الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، بالإضافة لتنظيم وعمل عروض مائية لخلق جو ترفيهي لجذب السياحة وإدخال البهجة والسعادة على النزلاء، تزامنا مع ارتفاع نسبة الإشغالات والتي وصلت إلى 50%، وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء وذلك تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال محمد عبد الكريم، مسؤول بأحد الفنادق السياحية بالغردقة، إلى انتشار لعبة الفلاي بورد على شواطئ الغردقة، حيث تخلق جو ترفيهي وتجذب مزيدا من السائحين، ويطلق عليها الرجل الطائر، وهي عبارة عن خراطيم من المياه يمكن من خلالها الطيران بدفع المياه داخل الخراطيم من خلال موتوسيكل البحر، ويقوم لاعب الفلاي بورد المحترف بعمل استعراض من خلالها في الجو يصل إلى 15 مترا في وضع الطيران مما يلفت انتباه السياح والنزلاء.

وأكد سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن إدارة الفناق السياحية تبحث دائما عن طرق مختلفة لجذب السياحة إليها، مثل لعبة الفلاي بورد، حيث تدخل البهجة على نزلائها بشتى الطرق، خاصة أن اللعبة تمارس على الشواطئ وحمامات السباحة في جو صحي وبدون تكدس أو زحام، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة حفاظاً على سلامة وصحة النزلاء.

وأشار «جمعة» إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت عدد من الفنادق السياحية أنها كاملة العدد في العيد، خاصة في الفنادق والمنتجعات السياحية الكبرى بالجونة ومناطق هاواي شمال الغردقة وسهل حشيش ومكادي بيتش جنوب الغردقة.