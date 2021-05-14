5 عادات حرم منها المصريين في عيد الفطر بسبب كورونا.. تعرف عليها

للعام الثاني علي التوالي، يحتفل المصريون بعيد الفطر المبارك في ظل انتشار جائحة كورونا التي تسببت في منع بعض العادات والتقاليد التي يتخذها المواطنون سبيلا للاحتفال، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا مع تصاعد أعداد المصابين في ظل الموجة الثالثة من الفيروس.

وترصد «الوطن» أبرز العادات التي اختفت في عيد الفطر المبارك للعام الثاني على التوالي، بسبب كورونا والتي جاءت على النحو الآتي:

صلاة العيد

اقتصرت صلاة العيد على المساجد الكبرى فقط، وشددت وزارة الأوقاف على عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددت، وهي ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه، على أن يتم فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق، لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ومدة الخطبة 10 دقائق.

الخروج للحدائق والمتنزهات

الخروج للمتنزهات والحدائق من العادات المنتشرة لدى الشعب المصري خلال الأعياد، ولكن للعام الثاني تقرر غلق المتنزهات العامة والحدائق بشكل كامل، فضلًا عن إغلاق المراسي النيلية، وحظر كامل لأي تجمعات أو احتفالات أو مؤتمرات.

الذهاب إلى الشواطئ العامة

يحرص العديد من المواطنين على الذهاب الى الشواطئ خلال العيد في فترة الصيف، ولكن للمرة الثانية، تم غلق الشواطئ العامة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا للتجمعات وانتشار فيروس كورونا، كما تم التشديد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم.

إقامة الأفراح والمناسبات الخاصة

من العادات الرائجة لدى المصريين استغلال العيد لعقد الأفراح، ولكن في ظل الموجة الثالثة من فيروس كورونا، سمح لقاعات الأفراح الموجودة في أماكن مفتوحة أن تقيم حفلات الزفاف بها بعدد لا يتجاوز 300 مدعو فقط على أن ينتهي الفرح وتُغلق القاعة في التاسعة مساءً.

وبالنسبة للقاعات المغلقة التي لها سقف يسري عليها قرار الغلق وعدم إقامة أي أفراح في أماكن مغلقة.

زيارة الأهل والأصدقاء

تعد زيارة الأهل والأصدقاء أمر ضروري للكثير في الأعياد لدى المصريين، ولكن نظرًا لانتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا، فتلك العادة قد تقتصر على الرسائل والمكالمات الهاتفية فقط.