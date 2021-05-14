ضبط 11818 قضية سرقة تيار كهربائي و1189 تموينية

كثّفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

أسفرت الحملات عن ضبط 2711 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية في مترو الأنفاق ومحطات السكة الحديد، وضبط 11818 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 342 قضية متنوعة في مجال مخالفة الحفاظ على البيئة، وضبط 5 قضايا في مجال مكافحة الفساد المالي، وضبط 65 قضية مصنفات سمعية وبصرية - مطبوعات، وضبط 131 قضية في مجال (الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب).

كما أسفرت جهود الحملات وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1189 قضية تموينية متنوعة غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.