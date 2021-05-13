محافظ بني سويف يهنئ الطاقم الطبي والتمريض في مستشفى ناصر العام بالعيد

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الطاقم الطبي والتمريض والعاملين بمستشفى ناصر العام، بعيد الفطر المبارك وهي ضمن مستشفيات العزل بالمحافظة، بجانب تقديم الخدمات الصحية المعتادة، متمنيا أن تكون هذه المناسبة سعيدة على الجميع، وأن يأتي العيد بالخير على وطننا الغالي مصر، وأن يعم الخير والأمن والسلام على الوطن والمواطن، في ظل قيادة سياسية حكيمة، ومؤسسات وطنية تعمل وتسابق الزمن للحفاظ على الوطن ومواصلة الجهود نحو تنمية شاملة.

وثمّن محافظ بني سويف الجهود المخلصة والتفاني في أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية، مؤكدا على أن جيش مصر الأبيض ضرب أروع الأمثلة في حبه لوطنه وإخلاصه في أداء واجبه المهني والإنساني، حيث أن مهنة الطب هي في المقام الأول مهنة إنسانية، والتي وقفت بجسارة في الصفوف الأولى في معركتنا ضد فيروس كورونا، وبذلت قصارى الجهد ولم تنل منه المعوقات أو صعوبة المهمة المتمثلة في جائحة كورونا التي أرهقت العالم بأكمله.

وخلال زيارته لمستشفى ناصر، اطمأن المحافظ على سير المنظومة الصحية بالمستشفى، وانتظام الخدمة الطبية والعلاجية بكل الأقسام الطبية، خاصة أقسام الطوارئ والعمليات والغسيل الكلوي والحضانات، وأقسام العزل الصحي، مطمئنا على توفير كافة أوجه الرعاية للمرضى بأقسام العزل، مناقشا موقف توافر الأدوية، ومخزون الأكسجين، والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية، ومتابعة التزام العاملين بالمستشفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبهم، أعرب أعضاء الطاقم الطبي والتمريض والعاملين بالمستشفى عن شكرهم للمحافظ على تواجده اليوم معهم، وحرصه على دعمهم وتحفيزهم، وذلك يجسد اهتمام الدولة بعناصر المنظومة الصحية وتقديرها لما يبذلوه من جهد غير عادي من منطلق المسؤولية الوطنية وأداء واجبهم المهني والإنساني على أكمل وجه، مؤكدين على مواصلة الجهد والتضحية في معركة ومواجهة فيروس كورونا، وأنهم واثقين من أن الله سيكلل جهودهم بالانتصار على الفيروس.

رافق المحافظ خلال زيارته، بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، وعلي يوسف، رئيس مدينة ناصر، والدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتور عمرو نادي، مدير مستشفى ناصر العام.