لقيا مصرعهما غرقا.. تفاصيل العثور على جثتي طفلين في الغربية

مشهد مفزع، عاشه أهالي مدينة المحلة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعدما عثروا على جثتين لطفلين في مياه بحر اليهود المار بالمدينة، ليقوم الأهالي على الفور بالاتصال بشرطة النجدة للإبلاغ عن الحادث، وبناء على البلاغ الذي تلقته غرفة عمليات النجدة بالغربية تحركت قوة من قسم شرطة ثان المحلة إلى مكان الواقعة للكشف عن ملابساتها.

استخراج جثتي الطفلين من مياه بحر اليهود

وصلت قوة من قسم شرطة ثان المحلة إلى محل الواقعة حيث مكان العثور على الطفلين الغريقين، كما وصلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية من أجل انتشال الجثتين، لتتمكن القوات من استخراج الجثتين من المياه، وتبين من خلال المعاينة الأولى أن الطفلين لقيا مصرعهما غرقًا في مياه بحر اليهود بعدما نزلا فيه لعدم إجادتهما السباحة.

الواقعة لا يوجد بها شبهة جنائية

بدأ رجال المباحث فور وصولهم لموقع العثور على جثتي الطفلين تحرياتهم حول الواقعة للكشف عن ملابساتها، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن الطفلين كانا يسبحان في مياه بحر اليهود بغرض الاستحمام هروبًا من درجة الحرارة المرتفعة، إلا أنها كانا لا يجيدان السباحة ما أدى إلى غرقهما، ومن ثم جرفتهما المياه إلى المكان الذي عثر فيه الأهالي عليهما، لتنتهي التحريات إلى أن الواقعة عبارة عن حادث غرق، ولا توجده به أي شبهة جنائية.

تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثتين إلى المشرحة

بعد انتهاء رجال المباحث من تحرياتهم حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان ممن قاموا بالإبلاغ عنها، تم تحرير محضر بالواقعة أثبت فيه أقوال شهود العيان، كما أثبت فيه ما توصلت إليه التحريات، قبل أن يتم نقل جثتي الطفلين إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.