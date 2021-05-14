«صحة الدقهلية»: 6 آلاف جلسة غسيل كلوي خلال العيد

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن جميع وحدات الغسيل الكلوي في «صحة الدقهلية» وعددها 33 وحدة غسيل كلوي، تعمل بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وتقدم وحدات الغسيل الكلوي بالدقهلية، الخدمة لعدد 3 آلاف مريض غسيل كلوي بشكل منتظم 3 مرات أسبوعيا، ومن المنتظر إجراء 6 آلاف جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الفطر الجارية، ومدة الجلسة الواحدة لكل مريض تصل إلى 4 ساعات متصلة، وتم تأمين وتوفير كافة المستلزمات اللازمة لتلك الجلسات.

6 آلاف جلسة غسيل كلوي في العيد

وأضاف «مكي» في تصريح صحفي، إن الفرق الطبية بصحة الدقهلية ترفع شعار عيدنا هو راحة المريض وخدمته، ووحدات الكلي المنتشرة في الدقهلية جاهزة لعمل 6 آلاف جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعدد 3 آلاف مريض فشل كلوي، وقدم الشكر لكافة الأطقم الطبية العظيمة بكافة وحدات الكلى بالدقهلية على هذا المجهود العظيم.

استمرار عمل مراكز لقاح كورونا خلال العيد

ومن جهة أخرى، أعلن الدكتور سعد مكي، أن مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا تستمر بالعمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الفطر المبارك، بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وتم اليوم تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين المستحقين.

وأكد «مكي»، أن جميع مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة تعمل بشكل متصل ومستمر على مدار الساعة دون انقطاع في أيام عيد الفطر المبارك، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساءً، داعيا جميع الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg