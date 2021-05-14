كورونا تغيبهم عن جنازة والدهم.. أبناء الفنان محمد ريحان يخضعون للعزل

قال المهندس عمرو نجل الفنان الراحل محمد ريحان الذي توفي منذ قليل داخل مستشفى جامعة الزقازيق، إثر إصابته بفيروس كورونا والفشل الكلوي، أنه لن يتمكن وشقيقتيه من حضور جنازة والدهم، بسبب خضوعهم للعزل الصحي إثر إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضح «عمرو» في تصريح لـ«الوطن»، أن عدوى كورونا انتقلت إلى إحدى شقيقاته ثم الثانية ثم انتقلت إليه، لافتا إلى أنه كان مرافقا لوالده أثناء علاجه من الفشل الكلوي.

ولفت إلى أن بعض أفراد العائلة سيحضرون الجنازة وأداء الصلاة على الفنان الراحل بالمقابر في مدينة الزقازيق، معربا عن حزنه وشقيقتيه لعدم تمكنهم من حضور الجنازة بناء على تعليمات الأطباء بالالتزام بعدم مخالطة آخرين، حرصا على سلامتهم وعدم انتقال العدوى لأي شخص آخر.

وقال الدكتور وليد ندا، مدير إدارة مستشفيات الجامعة، لـ«الوطن»، إن الفان الراحل كان يعاني من مرض فشل كلوي، وجرى احتجازه داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق منذ عدة أيام، وأثناء احتجازه للعلاج أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف أنه تم نقل الفنان إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج، نظرا لعدم علاج مرضى كورونا بالمستشفيات الخاصة، لافتا إلى أن الفنان احتجز في المستشفى نحو يومين، وكانت حالته الصحية متأخرة وتوفي متأثرا بإصابته.

وأشار إلى أنه جاري عمل الإجراءات اللازمة والتصاريح بدفن الجثمان، بإشراف الطب الوقائي، وسيتم التوجه من المستشفى إلى المقابر مباشرة لتشييع جثمان الفنان لمثواه الأخيرة.

يشار إلى أن آخر الأدوار التي جسدها الفنان الراحل محمد ريحان، هو الشيخ صالحين في مسلسل «موسى» والذي جرى عرضه رمضان الماضي.