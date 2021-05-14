مدير مستشفيات جامعة الزقازيق يكشف تفاصيل وفاة محمد ريحان

توفي الفنان محمد ريحان، إثر إصابته بفيروس كوورنا، وذلك بعد مرور نحو يومين من احتجازه داخل مستشفى الزقازيق الجامعي.

وقال الدكتور وليد ندا، مدير إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق، أن الفنان الراحل كان يعاني من مرض فشل كلوي، وجرى احتجازه داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق منذ عدة أيام، وأثناء احتجازه للعلاج أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف، أنه تم نقل الفنان إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج، نظرا لعدم علاج مرضى كورونا بالمستشفيات الخاصة.

وأشار إلى أنه جاري عمل الإجراءات اللازمة والتصاريح بدفن الجثمان، بإشراف الطب الوقائي، وسيتم التوجه من المستشفى إلى المقابر مباشرة لتشييع جثمان الفنان لمثواه الأخيرة.

يشار إلى أن آخر الأدوار التي جسدها الفنان الراحل، هو الشيخ صالحين في مسلسل «موسى» بطولة الفنان محمد رمضان، والذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.