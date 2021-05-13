أمريكي ولبنانية وأبناء النجوم.. وجوه جديدة قدمتها دراما رمضان 2021

ظواهر كثيرة شهدها موسم دراما رمضان 2021، في مقدمتها ظهور عدد كبير من الوجوه الجديدة للمرة الأولى، نجح بعضهم في لفت الأنظار إليه بشكل كبير، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية:

مصري أمريكي

ويأتي في مقدمة تلك الوجوه، الممثل الأمريكي آدم الشرقاوي، صاحب الأصول المصرية، الذي شارك في مسلسل «لعبة نيوتن»، من خلال شخصية «بيج زي»، التي تفاعل معها الجمهور بشكل خاص مع مشاهده الأولى بالمسلسل.

وتعود أصول عائلة الممثل الأمريكي إلى قرية منية المرشد بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ووالده كان يعمل محاميا في مصر، قبل أن يصطحب أسرته وأولاده إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقبل هذا المسلسل الرمضاني، ظهر «الشرقاوي» في عدد من الأفلام والمسلسلات الأمريكية.

«لعبة نيوتن»، بطولة منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد.

سينتيا خليفة

ومن الوجوه التي لفتت الانتباه أيضا خلال دراما رمضان 2021، الإعلامية اللبنانية سينتيا خليفة، التي سجلت تجربتها الأولى مع الدراما الرمضانية هذا العام، في مسلسلي «ضد الكسر» مع الفنانة نيللي كريم، و«حرب أهلية» مع الفنانة يسرا.

ويذكر أن «سينتيا» ظهرت في إحدى حلقات مسلسل «نمرة اثنين»، الذي عرض عبر منصة «شاهد» فقط على شبكة الإنترنت، ولم يعرض تليفزيونيا حتى الآن.

لكن هذه الحلقة كانت السبب في معرفة صناع الدراما الرمضانية بالإعلامية اللبنانية، وإسناد شخصيتين لها في أول ظهور رمضاني لها، حسبما أوضحت «سينتيا» في حوار تليفزيوني سابق.

شقيقة هنا الزاهد

كثير من جماهير الفنانة هنا الزاهد، وبالأخص متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرفون أن لها شقيقة تدعى فرح الزاهد، سبق وأن ظهرت معها أيضا خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc. ومرت الأيام والسنوات، لتحقق ظهورها الرمضاني الدرامي الأولى، عبر مسلسل «الطاووس»، الذي نجحت من خلاله أن تلفت الانتباه إليها بشكل كبير.

أبناء الفنانين والفنانات

وشهد الموسم الرمضاني أيضا تقديم عدد من أبناء الفنانين والفنانات، كوجوه جديدة، نجح أغلبهم في لفت الأنظار بشدة، وبالأخص عمر خالد النبوي، مجسد شخصية الشهيد الضابط أحمد شوشة، الذي استشهد بمعركة الواحات، ويوسف ماجد الكدواني، الذي جسد أحد العناصر الإرهابية، وكلاهما ظهر بمسلسل «الاختيار 2»، بالإضافة إلى أميرة أديب ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، التي أطلت على الجمهور من بوابة مسلسل «ولاد ناس».

بوابة المسرح

وعبر بوابة المسرح، استقدم المخرج شادي الفخراني، الوجه الجديد الفنانة هالة مرزوق، للمشاركة في بطولة مسلسل «نجيب زاهي زركش»، ونجحت في جذب الأنظار إليها بشخصية «سحر»، بعد مشاركتها في عدد من المسرحيات من بينها مسرحية «سينما مصر»، وعروض «أمين وشركاه» المسرحية.