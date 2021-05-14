نور محمود: حصلت على أول شهادة تقدير بالتمثيل في الصف الثالث الابتدائي

قال الفنان نور محمود، الذي ظهر في عملين دراميين خلال شهر رمضان 2021، وهما «القاهرة كابول»، و«هجمة مرتدة»، إن أول شهادة تقدير حصل عليها في مجال التمثيل كانت في الصف الثالث الابتدائي، وكان التمثيل حلما بالنسبة له، وبدأ في عام 2004 الحصول على دورات في التمثيل، وفي الفترة من 2006 إلى 2016 جرب في العديد من الأعمال، ولكن لم يحصل على دور مناسب، فأصيب كثيرا بالإحباط، ولكن في 2017 حصل على دور جيد في مسلسل «اختيار إجباري»، حيث أدى دور ضابط.

وأضاف «محمود» في لقاء مع قناة «Extra News» الفضائية، أنه بعد هذا الدور وجد رد فعل جيد من الناس في الشارع، وفي 2020 أدى دور الشهيد محمود درويش في مسلسل «الاختيار 1»، موضحا أنه أثناء التصوير كان هناك النقيب أحمد نصر، وهو الناجي الوحيد من كمين الفرافرة، وقال له: «أنت نسخة من الشهيد درويش»، معربا عن سعادته وفخره بالعمل في هذا المسلسل.

أداء دور الضابط

وتابع، أنه أدى دور الضابط في مسلسل «اختيار إجباري»، و«الاختيار»، و«هجمة مرتدة»، وفيلم «الممر»، موضحا أنه كان يرغب في أداء أدوار أخرى حتى حصل على دور آخر مختلف في مسلسل «الرحلة»، وهذا أظهر أنه ممثل ويستطيع أداء كل الأدوار.

أما عن مسلسل «القاهرة كابول»، فقال إن المسلسل به أساتذة كبار في مجال التمثيل وعلى رأسهم الفنان نبيل الحلفاوي، وفتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، معربا عن شكره لكل القائمين على العمل، مشددا على أنه قرأ المسلسل عدة مرات ليستمتع بطريقة كتابته وكان يستمتع في كل يوم عمل في المسلسل، موضحا: «عندما وقفت أمام حنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي كنت خائفا لأنهما قامتين فنيتين كبيرتين».

وأشار إلى أنه عمل مع حنان مطاوع في أكثر من مسلسل درامي، وأعجبت بموهبته، ورشحته للعمل معها في مسلسل «أمل حياتي»، مؤكدا: «إذا كان هناك ما يقال عن وجود دويتو بيني وبينها فهذا شرف عظيم لي».