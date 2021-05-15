حظك اليوم السبت 15-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

لا يعرف مواليد برج العقرب الاستسلام فهم يتصفون بالقوة والثبات، لديهم قدرة كبيرة على تجمل أعباء وضغوط الحياة ومواجهة المشاكل فضلا عن قدرتهم على اتخاذ القرارات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يدفعك اليوم لتنمية معلوماتك وتنظر للمستقبل من زاوية جديدة تساعدك على التقدم والتطور.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يعدك بأوقات عاطفية حلوة، ويساعدك على الوصول لمعلومات مهمة من الممكن أن تغير مسار حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.