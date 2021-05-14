ضوابط ومعايير القبول في المؤسسات الاجتماعية لتعديل سلوك الطفل

تهدف المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن، إلى تأهيل وتعديل وتقويم سلوك الطفل وإعادة دمجه في المجتمع، والتأكد من علاج أسباب الخطر السلوكي الأسري والاجتماعي، حيث يقسم الأطفال إلى أسر، ويراعى في هذا التقسيم أن تتآلف كل أسرة في مجموعة من الأفراد المتجانسة في السن والميول والقدرات ويعمل مع كل أسرة، أخصائي اجتماعي «أخصائي واحد لكل 8-10 أطفال»، وفقا لفئات الأطفال العمرية واحتياجتهم، ويعاونه مشرفات اجتماعيات مقيمات، ومشرفون اجتماعيون مقيمون، وتعد كل مؤسسة نوبتجيات لمبيت الأخصائيين والمشرفين مع الأطفال، مع احترام الخصوصية.

أهداف الالتحاق بالمؤسسات الاجتماعية لتعديل سلوك الطفل التابعة للتضامن

ـ تهيئة المناخ والبيئة الملائمة لتأهيل وتعديل سلوك الأطفال والشباب، وإكسابهم السلوكيات والمهارات المناسبة أثناء وطوال فترة إقامتهم بالمؤسسة، بغرض إعادة دمجهم في أسرهم والمجتمع مرة أخرى.

ـ تلبية كل الاحتياجات الصحية والغذائية والتعليمية والنفسية والاجتماعية للأطفال والشباب، وتحترام رغباتهم وآرائهم وخصوصياتهم، مع تقديم المساندة والتوجية والمشورة لإكسابهم سلوكيات إيجابية ومقبولة من المجتمع.

ـ تهيئة المحيط الاجتماعي المناسب الذي يضمن حصول هؤلاء الأطفال على حقوقهم المشروعة التي تكفلها لهم الدولة تحقيقًا للبعد والتوازن الاجتماعي.

ـ توفير أساليب التأهيل والتدخل المناسبة لحماية الأطفال من التعرض للخطر وتعديل السلوكيات لديهم.

ـ تنمية قدرات الأطفال البدنية والنفسية واللغوية والعقلية والاجتماعية وتهيئتهم لمواجهة الحياة الطبيعية بما يتفق وأهداف المجتمع وقيمه الدينية والثقافية.

ـ تعزيز الثقة بالذات لدى الأطفال من أجل بناء نظرة إيجابية تجاه أنفسهم ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم بما يجعلهم فاعلين في المجتمع.

عناوين مؤسسات رعاية الأطفال المعرضين للخطر

يمكن الحصول على عناوين وأسماء مؤسسات رعاية الأطفال المعرضين للخطر الاجتماعية، التابعة لوزارة التضامن، من هنا.

شروط وأحكام الإلتحاق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للطفل

تقبل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الأطفال وفقا للشروط التالية:

أولاً: مؤسسات الباب المفتوح لرعاية وتأهيل الأطفال ويشترط لقبول الطفل بها:

- ألا يكون مصابا بأحد الأمراض العقلية أو العصبية أو الأمراض المعدية.

- أن يندرج تحت مسمى أطفال في خطر، أو أطفال في ظروف صعبة.

ثانيا: مؤسسات الرعاية الاجتماعية شبه المفتوحة

ـ تقبل الأطفال شديدي الانحراف من مرتكبي الجنايات والجنح الذين يقل سنهم عن 15 عاما.

- كما يجوز أن تقبل المؤسسة حالات الأطفال من المؤسسات المفتوحة، التي يتضح من البحث الاجتماعي عدم ملائمة برامج هذه المؤسسات لرعايتهم وتأهيلهم لارتكابهم جرائم أخرى في أثناء إقامتهم بالمؤسسة أو هروبهم المتكرر منها.

جدير بالذكر أن تعريف الطفل بالمؤسسة وأقسامها ومرافقها وتزويده بالمعلومات التي يحتاج إليها، يجرى من خلال كتب مصورة أو أسطوانات مدمجة عليها محتويات الكتب.