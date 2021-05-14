نائب محافظ المنيا يتابع توافر الأكسجين بمستشفيات عزل كورونا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بالمتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الصحي، وتفقد عدد من مستشفيات المحافظة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للاطمئنان على استقرار الأوضاع الصحية بمراكز المحافظة، ومتابعة كل التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات.

أجرى نائب محافظ المنيا جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، شملت المنيا العام، الصدر، بمدينة المنيا، بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور أيمن وجدي، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، حيث تابع الوضع الصحي، داخل المستشفيات، واطمئن على توافر الأكسجين واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال الجولة، ناشد نائب المحافظ، عددًا من أهالي المرضى، بضرورة الالتزام بقرارات الدولة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وأهمها الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، كما اطمئن على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفيات، وتابع الأرصدة المتوفرة من الأكسجين بالخزانات، واطمئن على توافر كميات تكفي احتياجات المستشفيات، وشدد على الاهتمام بالنظافة العامة.

ونقل تهاني اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لكل الأطقم الطبية والتمريض بعيد الفطر المبارك وتحياته لجميع العاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.

وكرّم الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، فرق تمريض مستشفيات عزل ملوي ومستشفي صدر المنيا، بحضور مدير إدارة التمريض سهير رمضان، لجهودهم خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد وكيل وزارة الصحة، بالجهود المبذولة من فرق التمريض خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لهم لتفانيهم وعطائهم وتقديره لما بذلوه ودورهم الفاعل خلال الفترة العصيبة الماضية من جائحة فيروس كورونا.

وأعلن «النادي » رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية، طوال أيام عيد الفطر المبارك، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا استمرار العمل بمركز تلقي اللقاح طوال أيام العيد من الساعة التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساء.