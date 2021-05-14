مريهان حسين تقلد نبيلة عبيد «فيديو»

في مقطع فيديو جديد نشرته الفنانة مريهان حسين عبر صفحتها الشخصية على انستجرام قلدت من خلاله الفنانة نبيلة عبيد في أحد مقولاتها الشهيرة وهي تعيد على الجمهور، وقامت مريهان حسين بوضع ميكب لتحويلها لتكون شبيهة لنبيلة عبيد، وذلك لاحظه الجمهور وأشاد بها في التعليقات «استطاعت أن تقترب من الشخصية بشكل كبير».

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها «مريهان حسين» بتغيير شكلها وملامحها في الفيديوهات، فقدمت في عيد ميلاد «فيروز» مظهرا جعلها شكلها لدرجة كبيرة، وأيضا شريهان.

وقلدت مريهان مؤخرا في شهر رمضان أمير كرارة في مسلسل «نسل الأغراب» ووضعت ميكياج تقريبي لتصل إلى نفس ملامحه في المسلسل ورددت جملة «كتع كسح كسل» التي كانت تريند طوال شهر رمضان.

وغابت مريهان حسين عن المشاركة في السباق الرمضاني الماضي وكان آخر مسلسلاتها «النمر» عام 2020 مع أحمد صلاح حسني والذي حقق نجاحا كبيرا وقتها، وتستعد مريهان في الوقت الحالي للعودة مرة أخرى إلى السينما فتشارك في فيلم «ريتسا» مع محمود حميدة وأحمد الفيشاوي وكارولين عزمي ومن إخراج أحمد يسري وتأليف معتز فتيحة.

كما تستعد أيضا للمشاركة في مسلسل «رهبة» المؤجل من السباق الرمضاني ومن المقرر أن يعرض في الشتاء المقبل، ويشاركها في بطولته كلا من فتحي عبد الوهاب وأيتن عامر.